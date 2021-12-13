Mouse’ların yerini gözle tıklama alacak!

GÜNDE 1 SAAT ZAMANDAN TASARRUF

4tiitoo Kurucu Ortağı Stephan Odörfer, mouse'un bakışlarla anlamlı etkileşiminin üretkenliği artırdığını, yapılan işe bağlı olarak günde 20 ila 60 dakika zamandan tasarruf etmeyi sağladığını dile getirirken şunları söyledi: "Bilgisayar kullanıcıları günlük çalışmalarında ortalama 3 bin ila 5 bin mouse tıklaması yapıyor. Gözle takip çözümü bu tıklamaları yüzde 80 azaltıyor. Karpal tünel sendromu gibi rahatsız edici durumları önlüyor. Böylece ilk kullanımdan itibaren çalışan ve şirket için sürdürülebilir bir çözüm oluyor. Onlarca şirket bu teknolojiyi hali hazırda kullanıyor veya ürün geliştirmede kullanımını test ediyor. Bunlar arasında yazılım sağlayıcıları, enerji tedarikçileri, bankalar ve sigorta şirketleri de yer alıyor" diyor.

"VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK"

Deutsche Telekom Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu da NUIA veya benzer teknolojilerle bilgisayar işletiminde er ya da geç köklü bir değişimin gerçekleşeceğini ifade ediyor. Yakın gelecekte birçok sektörde en yaygın kullanım alanı bulacak teknolojilerden birinin gözle takip olduğunu ifade eden Kılıçoğlu, sözlerini şöyle devam etti: "Gözle takip teknolojisi bugüne kadar en etkili şekilde sağlık sektöründe kullanıldı. Bugün birçok kişinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Dijital dünyanın bizlere sunduğu avantajlar aslında hayal gücümüzle sınırlı. Bunları hayata geçirebilmek için şirketlerin inovasyona ağırlık vermesi ve yenilikçiliği şirket kültürü haline getirmeleri çok önemli. Sektörde yeniliklere öncülük eden bir şirket olarak güçlü iş ortaklarımızla yaptığımız iş birlikleriyle bu çözümleri müşterilerimize ulaştırabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.