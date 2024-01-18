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Giriş Tarihi: 19.1.2024

MR cihazı depresyona umut oldu

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MR cihazı depresyona umut oldu
Yeni bir araştırma, MR taramalarının depresyon belirtilerini 6 ay boyunca hafifletmek amacıyla kullanılabileceğini öne sürdü. Birleşik Krallık'taki Nottingham Üniversitesi'nden akademisyenler, depresyondaki kişilerin beyin bölgelerini uyarmak üzere hedefli manyetik uyarım sağlamak için taramaların kullanılmasının semptomları 6 aya kadar hafifletebileceğini ortaya koydu. Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMS) denen bu yöntem genellikle 4 ila 6 haftalık seanslar halinde uygulanıyor ve her seansta beynin aynı bölgesinin hedeflendiğinden emin olmak için MR kullanıldığında faydaları birkaç ay daha uzatılabiliyor.

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MR cihazı depresyona umut oldu
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