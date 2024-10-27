MSB, Denizli’deki orman yangınına müdahale için helikopter görevlendirdi

MSB'den yapılan açıklamada, "Denizli ili Tavas ilçesinde 25 Ekim 2024'te meydana gelen ve devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait bir adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." denildi.