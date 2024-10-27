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Giriş Tarihi: 27.10.2024 15:49 Son Güncelleme: 27.10.2024 15:49

MSB, Denizli'deki orman yangınına müdahale için helikopter görevlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bir helikopter görevlendirdi.

AA
MSB, Denizli’deki orman yangınına müdahale için helikopter görevlendirdi

MSB'den yapılan açıklamada, "Denizli ili Tavas ilçesinde 25 Ekim 2024'te meydana gelen ve devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait bir adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." denildi.

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MSB, Denizli'deki orman yangınına müdahale için helikopter görevlendirdi
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