MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, terörle mücadelesini 7/24 esasıyla yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor."