MSB duyurdu: İlk kez bir NATO ülkesine getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca konu hakkında yapılan açıklamada, "Türkiye'de Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi ile ilişkilendirilerek icra edilen NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı olan Ramstein Dust-II 2022 çerçevesinde, NATO envanterine giren NATO DDR (İntikal Edebilir Hava Savunma Radarı) ilk defa bir NATO ülkesine intikal etti" ifadeleri yer aldı.
Türkiye'de Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi ile ilişkilendirilerek icra edilen NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı olan Ramstein Dust-II 2022 kapsamında, NATO envanterine giren NATO DDR (İntikal Edebilir Hava Savunma Radarı) ilk defa bir NATO ülkesine intikal etti. pic.twitter.com/NLcT6lOCL7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 25, 2022