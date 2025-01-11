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Giriş Tarihi: 11.1.2025 12:13 Son Güncelleme: 11.1.2025 12:20

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" denildi.

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MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
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