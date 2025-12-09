MSB duyurdu! Van’da 50 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleriyle hudutlarda etkin ve kararlı şekilde görev yapan Mehmetçik, uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor.

"50 KİLO 600 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRDİ"

Hudut kartallarımız, Van hudut hattındaki arama tarama faaliyeti sırasında 50 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Saray İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.