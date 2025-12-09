Haberler Yaşam Haberleri MSB duyurdu! Van'da 50 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Giriş Tarihi: 9.12.2025 10:51

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattındaki arama tarama faaliyeti sırasında 50 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Saray İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

DHA
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleriyle hudutlarda etkin ve kararlı şekilde görev yapan Mehmetçik, uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor.

"50 KİLO 600 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRDİ"

Hudut kartallarımız, Van hudut hattındaki arama tarama faaliyeti sırasında 50 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Saray İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.

