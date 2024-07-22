MSB duyurdu! Yunanistan’a ve İran’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı. Şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin DHKP-C, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Şahıslardan 1'inin ise PKK/KCK terör örgütüne katılmak maksadıyla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi." ifadelerine yer verildi.
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2024
Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin DHKP-C, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu… pic.twitter.com/mwAuwARV8q