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Giriş Tarihi: 22.7.2024 15:19

MSB duyurdu! Yunanistan’a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan’a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını bildirdi. Şüphelilerden 4’ünün FETÖ, 1'inin DHKP-C, 1’inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MSB duyurdu! Yunanistan’a ve İran’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı. Şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin DHKP-C, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Şahıslardan 1'inin ise PKK/KCK terör örgütüne katılmak maksadıyla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! Yunanistan’a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı
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