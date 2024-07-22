MSB duyurdu! Yunanistan’a ve İran’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı. Şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin DHKP-C, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Şahıslardan 1'inin ise PKK/KCK terör örgütüne katılmak maksadıyla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi." ifadelerine yer verildi.