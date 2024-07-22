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Giriş Tarihi: 22.7.2024 12:02

MSB görüntüleri paylaştı: Yunanistan'ın Türk kara sularına geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi’nde Midilli Adası’nın kuzeyinde Yunanistan'ın Türk kara sularına geri ittiği düzensiz göçmenlerin İHA ile tespit edilerek, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığını açıkladı.

DHA
MSB görüntüleri paylaştı: Yunanistan’ın Türk kara sularına geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında; Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik unsurlarının Midilli Adası'nın kuzeyinde kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet botu, kuzey yönünde Türk kara sularına iterek bölgeden ayrıldığı görüntülendi. Sahil Güvenlik Komutanlığımız derhal bilgilendirilerek, söz konusu göçmenler bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı" denildi.

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MSB görüntüleri paylaştı: Yunanistan'ın Türk kara sularına geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı
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