MSB: Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok!

Milli Savunma Bakanlığı, "Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok!" notuyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
MSB, "Hudut Kartallarımız tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde, 48.234 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi." ifadelerine yer verdi.
Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2024
Hudut Kartallarımız tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde, 48.234 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi.… pic.twitter.com/Diiz2Mrwqn