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Giriş Tarihi: 4.5.2024 15:48

MSB: Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok!

Milli Savunma Bakanlığı, "Hudut Kartallarımız tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde, 48.234 gram uyuşturucu madde ele geçirildi." açıklamasında bulundu.

MSB: Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok!

Milli Savunma Bakanlığı, "Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok!" notuyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

MSB, "Hudut Kartallarımız tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde, 48.234 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi." ifadelerine yer verdi.

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MSB: Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok!
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