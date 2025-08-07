MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ 2025: MSB 3 bin 97 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

MSB 3.097 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 3.097 sürekli işçi alımına ilişkin başvurular, 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamlandı.

İlan kapsamında, belirlenen açık kadrolar için yazılı ya da sözlü sınav yapılacak. Bu sınava, her bir kadro için açık iş gücü sayısının dört katı kadar aday çağrılacak.

Adayların sınava katılım hakkı kazanabilmesi için Noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura sonucunda, her bir pozisyon için dört katı asil ve dört katı yedek aday belirlenecek.

Ayrıca, işe yerleştirmede öncelik hakkı bulunan adaylar arasından da aynı şekilde dört katı asil ve dört katı yedek aday yine kura yöntemiyle seçilecek.