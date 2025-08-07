MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ 2025: MSB 3 bin 97 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 3.097 sürekli işçi alımı için kura süreci başlıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından kura tarihi ve saati netleşti. Noter huzurunda yapılacak kura ile açık iş gücü sayısının dört katı kadar asil ve yedek aday belirlenecek. Kura sonuçları ise personeltemin.msb.gov.tr adresinden açıklanacak. Peki, MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 MSB kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı…
MSB 3.097 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DEVAM EDİYOR
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 3.097 sürekli işçi alımına ilişkin başvurular, 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamlandı.
İlan kapsamında, belirlenen açık kadrolar için yazılı ya da sözlü sınav yapılacak. Bu sınava, her bir kadro için açık iş gücü sayısının dört katı kadar aday çağrılacak.
Adayların sınava katılım hakkı kazanabilmesi için Noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura sonucunda, her bir pozisyon için dört katı asil ve dört katı yedek aday belirlenecek.
Ayrıca, işe yerleştirmede öncelik hakkı bulunan adaylar arasından da aynı şekilde dört katı asil ve dört katı yedek aday yine kura yöntemiyle seçilecek.
MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Milli Savunma Bakanlığı'nın 3.097 sürekli işçi alımına ilişkin kura çekimi, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.
Kura işlemi, noter huzurunda Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı'nda (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) yapılacak.
MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
MSB tarafından yapılacak kura sonucunda sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak. Bu duyuru tebligat yerine geçecek olup, adaylara ayrıca bireysel bildirim yapılmayacaktır.
Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların; eğitim durumu, tecrübe, öncelik hakkı, mesleki yeterlilik belgesi gibi başvuru koşullarını taşıyıp taşımadıkları belge kontrolü ile teyit edilecektir.
Belge kontrolü tarihleri ve yer bilgileri yine https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Belge kontrolüne asil ve yedek tüm adaylar davet edilecek; adayların, belgelerin aslı ile birlikte fotokopilerini de yanlarında getirmeleri gerekecektir.
Belge kontrolü sonucunda, evraklarında eksik veya hata tespit edilen asil adayların yerine, sıralamaya göre belgeleri tam olan yedek adaylar çağrılarak sınava katılım hakkı verilecektir.