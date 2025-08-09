MSB İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ 2025 | MSB 3.097 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte ilan edilecek?

2025 MSB işçi alımı kapsamında 3.097 kişilik istihdam ilanı yayınlandıktan sonra, adaylar kura sürecine dair detayları araştırmaya başladı. Kura çekiminin yapılacağı tarih ve sonuçların açıklanacağı süre merak konusu. GSB resmi kanalları üzerinden yapılacak duyurular yakından takip edilirken, adaylar hem kura çekiminin ne zaman gerçekleşeceğini hem de sonuçların ne zaman erişime açılacağını bekliyor. Peki, MSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00'danoter huzurunda yapılacak.
Şoför, Ambalajcı, Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi, Saraç, Kaynak Teknisyeni, Oto Bakım-Onarımcısı, Oto Elektrikçisi, İş Makineleri Tamircisi, Otomotiv Kaportacısı, Tornacı, Tesviyeci, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Frezeci, Metal Yıkama Yağlama İşçisi, Optik Aletler İmalat İşçisi, Plastik Mamüller İmal İşçisi, Kompozit Ürün Üretim Elemanı, Terzi, Lastik Tamircisi, Polyester İmal İşçisi, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Elektrikçi, Aşçı, İnşaat Ustası, Marangoz gibi birçok meslek grubundan eleman alımı yapılacak.