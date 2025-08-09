Haberler Yaşam Haberleri MSB İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ 2025 | MSB 3.097 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte ilan edilecek?
Giriş Tarihi: 9.8.2025 21:43 Son Güncelleme: 9.8.2025 21:43

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılında gerçekleştireceği 3.097 işçi istihdamı için gerçekleştirilecek kura çekimi merak ediliyor. Adaylar, "Kura çekimi ne zaman yapılacak?" ve "Kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt ararken, sürecin resmi duyurularına odaklandı. Farklı pozisyonlarda yer alan bu alımlar kapsamında kura takvimi ile ilgili bilgi bekleniyor. Peki, MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman?

2025 MSB işçi alımı kapsamında 3.097 kişilik istihdam ilanı yayınlandıktan sonra, adaylar kura sürecine dair detayları araştırmaya başladı. Kura çekiminin yapılacağı tarih ve sonuçların açıklanacağı süre merak konusu. GSB resmi kanalları üzerinden yapılacak duyurular yakından takip edilirken, adaylar hem kura çekiminin ne zaman gerçekleşeceğini hem de sonuçların ne zaman erişime açılacağını bekliyor. Peki, MSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00'danoter huzurunda yapılacak.

Adaylar, kura sonuçlarını online sistem üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecekler. Kura sonrası sürecin ise belge teslimi, güvenlik soruşturması ve sağlık kontrolleriyle devam etmesi öngörülüyor.

MSB ALIM YAPILACAK MESLEK GRUPLARI

Şoför, Ambalajcı, Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi, Saraç, Kaynak Teknisyeni, Oto Bakım-Onarımcısı, Oto Elektrikçisi, İş Makineleri Tamircisi, Otomotiv Kaportacısı, Tornacı, Tesviyeci, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Frezeci, Metal Yıkama Yağlama İşçisi, Optik Aletler İmalat İşçisi, Plastik Mamüller İmal İşçisi, Kompozit Ürün Üretim Elemanı, Terzi, Lastik Tamircisi, Polyester İmal İşçisi, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Elektrikçi, Aşçı, İnşaat Ustası, Marangoz gibi birçok meslek grubundan eleman alımı yapılacak.

