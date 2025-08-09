MSB İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ 2025 | MSB 3.097 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte ilan edilecek?

2025 MSB işçi alımı kapsamında 3.097 kişilik istihdam ilanı yayınlandıktan sonra, adaylar kura sürecine dair detayları araştırmaya başladı. Kura çekiminin yapılacağı tarih ve sonuçların açıklanacağı süre merak konusu. GSB resmi kanalları üzerinden yapılacak duyurular yakından takip edilirken, adaylar hem kura çekiminin ne zaman gerçekleşeceğini hem de sonuçların ne zaman erişime açılacağını bekliyor. Peki, MSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak?