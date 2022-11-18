Haberler Yaşam Haberleri MSB paylaştı: Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz
Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:00 Son Güncelleme: 18.11.2022 11:02

MSB paylaştı: Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz

Milli Savunma Bakanlığı: Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz #LHDANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar.

MSB paylaştı: Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz

MSB'den yapılan paylaşım şu şekilde;

Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz.

Fotoğraflarda gördüğünüz Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz

#LHDANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar.

Hizmete girmesini heyecanla beklediğimiz LHD ANADOLU gemisinde görev yapacak olan hava vasıtalarımıza emniyetli uçuşlar ve başarılı görevler diliyoruz.

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MSB paylaştı: Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz
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