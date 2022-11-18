MSB paylaştı: Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz

MSB'den yapılan paylaşım şu şekilde;
Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz.
Fotoğraflarda gördüğünüz Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz
#LHDANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar.
Hizmete girmesini heyecanla beklediğimiz LHD ANADOLU gemisinde görev yapacak olan hava vasıtalarımıza emniyetli uçuşlar ve başarılı görevler diliyoruz.
1⃣Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz. 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2022
Fotoğraflarda gördüğünüz Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz #LHDANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar. pic.twitter.com/OklhKkfYNS