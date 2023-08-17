MSB son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Albay Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin, bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz şekilde devam ettirdiğini belirterek, "Başarıyla icra edilen operasyonlar ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile son bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1062'ye, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 405'e ulaşmıştır. Ayrıca, başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bu hafta içerisinde de çok sayıda ve muhtelif cinste mühimmat ele geçirilmiştir" dedi.



'GEÇEN HAFTA HUDUTLARDA 179 ŞAHIS YAKALANDI'

Hudutlardan yasa dışı geçişi engellemek adına ilave ve etkin tedbirlerin de sürdürüldüğünü aktaran Albay Aktürk, "Geçtiğimiz bir hafta içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 179 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan bu şahıslardan 9'u FETÖ mensubu olmak üzere 13'ü terör örgütü üyesidir. 3 bin 76 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 931'e yükselmiş, yakalanan şahıslardan 245'i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 369 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 138 bin 11 olmuştur" ifadelerini kullandı.



'TACİZ VE SALDIRILARDA 33 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilirken teröristlerin gerçekleştirdiği saldırılara da karşılık verildiğini bildiren Albay Aktürk, "Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 5'i son bir haftada olmak üzere 91 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 33'ü son bir haftada olmak üzere 777 terörist etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.



'KOSOVA BARIŞ GÜCÜ ÜLKEMİZ TARAFINDAN DEVRALINACAK'

Albay Aktürk, TSK'nın uluslararası ikili ilişkiler kapsamında kendisine düşen görevleri de sürdürdüğünü dile getirerek, "Bilindiği üzere, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza bağlı bir komando taburumuz ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir. Temmuz ayında görevine başlayan komando taburumuzun, eylül ayı başına kadar göreve devam etmesi planlanmaktadır. Ayrıca, Kosova Barış Gücü komutanlığı ekim ayından itibaren bir yıl süreyle ülkemiz tarafından devralınacaktır" dedi.



'ORMAN YANGINLARINA 878 SORTİ İLE MÜDAHALE EDİLDİ'

TSK tarafından oluşturulan 'Rezerv Güç' ile yangın söndürme çalışmalarına sağlanan desteğin de aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayan Albay Zeki Aktürk, "Bu çerçevede, Silahlı Kuvvetlerimize ait uygun teçhizata sahip uçak ve helikopterler ile farklı bölgelerde çıkan 18 orman yangınının söndürülmesine katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 878 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmeler ve destek faaliyetleri devam etmektedir" dedi.



'TERÖR ÖRGÜTÜ BİTME NOKTASINA GELDİ'

Ayrıca bakanlık kaynakları, Ukrayna limanlarında bekleyen bir geminin limandan ayrılarak Türk boğazlarına doğru geldiği iddialarıyla ilgili, Türkiye'nin, Tahıl Koridoru'nun yeniden aktif hale gelmesi yönünde çalıştığını ve Türkiye'ye kadar ulaşan ticari gemilerin boğazlardan geçmesi ile ilgili bir sorun olmayacağını kaydetti.



Kaynaklar ayrıca, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğünü, örgütün artık bitme noktasına geldiğini belirtti. Kaynaklar, Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik yeni bir operasyonun planlanmadığını ancak operasyon bölgelerinde askeri mülahazalarla dönem dönem askeri sevkiyatlar, konuş yeri değişiklikleri ve askeri isterler çerçevesinde gerekli olan bütün tedbirlerin alındığını ifade etti.