MSB sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2022 MSB sözleşmeli bilişim personeli alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya adresi üzerinden "Millî Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini Sözlü Sınav Sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz." duyurusunu paylaştı. Bu kapsamda 27-28 Eylül 2022 tarihlerinde yapılan sözlü sınava katılım sağlayan adaylar MSB bilişim personeli alımı sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranını ziyaret ediyor. İşte Bakanlık bünyesine gerçekleşecek olan istihdamla ilgili gerçekleşen MSB sözlü sınav sonuçları açıklaması ve detaylar.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ TEMİNİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ DUYURUSU
Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilecek 56 (ellialtı) Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonu için 27-28 Eylül 2022 tarihlerinde yapılan sözlü sınav sonuçlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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