MSB sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2022 MSB sözleşmeli bilişim personeli alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya adresi üzerinden "Millî Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini Sözlü Sınav Sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz." duyurusunu paylaştı. Bu kapsamda 27-28 Eylül 2022 tarihlerinde yapılan sözlü sınava katılım sağlayan adaylar MSB bilişim personeli alımı sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranını ziyaret ediyor. İşte Bakanlık bünyesine gerçekleşecek olan istihdamla ilgili gerçekleşen MSB sözlü sınav sonuçları açıklaması ve detaylar.