MSB ve valilik Kıbrıs gazisinin evini yeniledi

Gazi Buluş da emeği geçenlere teşekkür edip, "Devlet bizim evimizi yaptı, Allah razı olsun. Hiçbir zaman unutmayacağız. Ölüme kadar çocuklarım da unutmasın. Kimse yapmadı, devlet yaptı. Devlet kendi cebinden yaptı. Çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun" diye konuştu. Kıbrıs gazisinin eşi Hayiç Buluş ise "Daha önce ev değildi, şimdi eve benzedi. Yeni yerleştim ve mutlu oldum" dedi...