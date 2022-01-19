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Giriş Tarihi: 19.1.2022 15:02 Son Güncelleme: 19.1.2022 15:02

MSB'den Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için helikopter desteği

DHA
MSB’den Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için helikopter desteği

Milli Savunma Bakanlığı, kar yağışı nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için sıhhi tahliye sağlanması ve gıda yardımı ulaştırılması için 2 helikopter görevlendirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Gaziantep Valiliği ile koordineli olarak; kar nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalan vatandaşlarımız için sıhhi tahliye sağlanması ve bölgeye gıda yardımının ulaştırılması için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'mıza ait 2 adet helikopter görevlendirilmiştir. Ayrıca yolda mahsur kalan TIR'ları kurtarmak için 2 adet çekici araç da görevlendirilmiş ve bölgede destek çalışmalarına başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ihtiyaç duyulması halinde tüm imkân ve kabiliyetleriyle göreve hazırdır" denildi.

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MSB'den Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için helikopter desteği
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