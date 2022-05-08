MSB’den ’Anneler Günü’ klibi: Anneler daima baş tacımızdır

MSB’den Anneler Günü’ne özel paylaşım | Video

'ANNELER DAİMA BAŞ TACIMIZDIR



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Karşılıksız sevginin, sabır, şefkat, fedakarlık gibi insani değerlerin timsali ve ilk öğretmenimiz olan annelerin bu anlamlı gününü en içten duygularımla kutluyorum. Anneler; hayata gözlerimizi açtığımız andan itibaren bizler için sıcak bir yuva, yaralarımıza merhem, dertlerimize derman, sığınacağımız güvenli bir limandır. Hayatının her anını çocuklarına vakfeden saygıdeğer annelerimiz; engin hoşgörüsü, sevgi ve merhamet dolu yürekleriyle sağlıklı, huzurlu ve barış dolu bir toplum yaşantısının oluşmasında ve böylelikle güçlü bir toplum yapısının inşa edilmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bizler, 'ana gibi yar olmaz' diyen ve 'cennetin anaların ayakları altında' olduğuna inanan bir kültürün mensuplarıyız. Bu nedenle en yüksek saygıyı ve en derin sevgiyi hak eden kıymetli anneler daima baş tacımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, şu anda karada, denizde ve havada zorlu arazi ve iklim şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan tüm silah ve mesai arkadaşlarımın kıymetli annelerine şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intikal etmiş tüm annelerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum"