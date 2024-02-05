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Giriş Tarihi: 5.2.2024 18:27

MSB'den "Asrın Felaketinin İlk Gününde TSK" konulu podcast

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Mehmetçiğin faaliyetlerine ilişkin "Asrın Felaketinin İlk Gününde TSK" konulu podcast yayınladı.

AA
MSB’den Asrın Felaketinin İlk Gününde TSK konulu podcast
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Mehmetçiğin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı podcast, MSB Mobil Uygulaması üzerinden erişime açıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"6 Şubat depreminin ilk anından itibaren Mehmetçiğin bölgede gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerini anlattığımız, 'Asrın Felaketinin İlk Gününde TSK' konulu podcast, MSB Mobil Uygulaması'nda yayınlandı. Sizler de mobil uygulamamızı ücretsiz olarak telefonunuza indirebilirsiniz."

MSB Mobil Uygulaması'na akıllı cihazların uygulama mağazalarından ücretsiz erişim sağlanabiliyor.

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MSB'den "Asrın Felaketinin İlk Gününde TSK" konulu podcast
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