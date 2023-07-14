MSB’den duyurdu! Teröristlere ait silah ve mühimmatlar kullanılamaz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sarsılmaz bir iradeyle terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılmaz hale getirdi.