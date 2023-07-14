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Giriş Tarihi: 14.7.2023 13:00

MSB'den duyurdu! Teröristlere ait silah ve mühimmatlar kullanılamaz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ele geçirilen PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

MSB’den duyurdu! Teröristlere ait silah ve mühimmatlar kullanılamaz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sarsılmaz bir iradeyle terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılmaz hale getirdi.

Ele geçirilen malzemeler şu şekilde: 3 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet 12.7 mm keskin nişancı silahı, 2 adet el bombası, 45 adet el telsizi, 4 adet dolu şarjör, 2 adet termal silah üstü dürbün, 2 adet fotoğraf makinesi, muhtelif malzeme" denildi.

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MSB'den duyurdu! Teröristlere ait silah ve mühimmatlar kullanılamaz hale getirildi
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