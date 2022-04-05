MSB'den "Milli Anadolu Kartalı 2022" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı eğitimlerin 15 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Dün başlayan Milli Anadolu Kartalı-2022/1 eğitimi, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızın koordinesinde devam ediyor.
Eğitimler, 15 Nisan'a kadar milli unsurların katılımı ile sürecek" ifadeleri kullanıldı.
Dün başlayan Millî Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızın koordinesinde devam ediyor. Eğitimler, 15 Nisan'a kadar millî unsurların katılımı ile sürecek.#MSB pic.twitter.com/ZKET9jeSWT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 5, 2022