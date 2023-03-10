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Giriş Tarihi: 10.3.2023 17:32 Son Güncelleme: 10.3.2023 17:50

MSC AURELIA gemisinde depremzedeler için 15 metrelik pasta

Depremde evlerini kaybedenlerin bir süreliğine barınma ihtiyacını karşılayacak olan MSC AURELIA gemisinde depremzedeler için 15 metrelik pasta hazırlandı

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
MSC AURELIA gemisinde depremzedeler için 15 metrelik pasta

Gemi 16 Şubat'ta İtalya'nın Napoli şehrinden yola çıkarak Türkiye'ye gelmiş ve 21 Şubat'tan itibaren 800 depremzedeyi ağırlamaya başlamıştı. MSC AURELIA gemisinde, her gün depremzedelerin zor günleri atlatmasını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor

Kızılay'ın çocuklar için gerçekleştirdiği etkinliklerin yanı sıra, gemi personeli de hem depremzelere ikramlar ve etkinlikler hazırlıyor.

Gemide konaklayan 800 depremzede için gemi personeli Türk ve İtalyan bayraklarıyla süslenen 15 metrelik pasta hazırladı. En çok çocukların mutlu olduğu etkinlikte aileler de onların sevincine ortak oldular.

MSC Mersin Bölge Müdürü Uğur Tosuner ve Medlog Bölge Müdürü Necati Mürşitoğlu'nun çocuklarla birlikte kestiği pasta, gemide konaklayan ve görev yapan herkese dağıtıldı.

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MSC AURELIA gemisinde depremzedeler için 15 metrelik pasta
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