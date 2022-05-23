MSKÜ’de “Bilge Fikirler” yarıştı

Muğla'nın öncelikli ihtiyaçları gözetilerek tarım, hayvancılık, ormancılık ve maden ana başlıkları altında çağımıza uygun olarak dijitalizasyonu destekleyen bir konseptle yola çıkılarak düzenlenen yarışma çeşitli platformlardan büyük ilgi gördü.

Yarışmaya, belirlenen 4 alanda 12 farklı üniversiteden toplam 41 önemli proje başvurusu yapıldı.

Alanlarında uzman hakemlerin ön değerlendirmeleri sonrasında 1 tanesi Hayvancılık alanında, 4 tanesi Maden alanında, 5 tanesi Ormancılık alanında ve 13 tanesi tarım alanında olmak üzere 23 proje fikri finale kalmaya hak kazandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ( Bilge Fikirler Yarışması Ödül Töreni'nde ise sanayici ve akademisyenlerden oluşan jüri üyeleri tarafından canlı olarak değerlendirilen projelere ödülleri takdim edildi.

Ödül töreni öncesi konuşan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, öğrencilerimizin potansiyellerini kullanabilmesi, zorluklarının üstesinden gelebilmesi için birçok atılım gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Laboratuvar altyapımızın güçlendirilmesi, Proje geliştirme dersleri, Mavi çatı öğrenci toplulukları merkezinin yapılanması, geleceği öngören programların açılması ve 27 bölümümüzün akreditasyonuyla eğitim kalitemizin tescillenmesi, bunlardan yalnızca bazılarıdır. Gelinen noktada ise marka üniversite olarak girişimci ve lider öğrenciler yetiştirme hedefimizi yakaladığımızı gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Bu hafta içinde aldığımız oldukça mutluluk verici bir haber ile hem gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimize ne kadar yakın olduğumuzu hem de gelecek için aynı azimle devam etme kararlılığımızı perçinlemiş olduk. Ar-Ge Üniversitesi olma hedefimize koşar adım ilerlediğimiz süreçte, öğrencilerimizi kapsayan proje üretme kültürüyle her yıl bir önceki yılı geride bırakarak, başarılarımıza gün geçtikçe bir yenisini daha eklemeye devam ediyoruz. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl, 2021 yılı birinci döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından 465 TÜBİTAK 2209-A öğrenci projesi başvurusu yapılırken, bu projelerden 289'u desteklenmeye değer görülmüştü. 135 Üniversite içinde rekor derecede destekleme alan MSKÜ, 2021 yılı birinci dönem başvuru yapılan 2209-A öğrenci projelerinin toplamının yüzde 23'üne sahip olarak Türkiye 1. si olmuştur. 2021/2. döneminde hem kendi rekorunu hem de ülke rekorunu kıran Üniversitemizin, başvurduğu 560 öğrenci projesinin 335'i desteklenmeye değer bulunarak yine Türkiye birincisi olduğunun müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kabul alan 335 proje ve 560 başvuru ile aynı zamanda Kuruluşumuzdan bu yana en fazla öğrenci projesi üretildiği dönem olarak bu dönem kayda geçmiştir. Böylece 3 çağrı dönemi üst üste Türkiye'nin ilk iki sırasında yer alarak çok önemli bir başarı grafiği yakalamış olduk" dedi.

Yarışma için sunumlar 3 oturum halinde gerçekleştirildi ve projeler Özgünlük ve Yaratıcılık, Tasarım ve Yöntem, Sonuç ve Öneriler, Yaygın Etki ve Uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirildi. Jüride ise Emrah Ünal, Dr. Öğr. Üyesi Barış Ethem Süzek, Mehmet Dişçigil, Doç. Dr. Hatice Özkoç, Doç. Dr. Mehmet Avcı, Doç. Dr. İbrahim Ferid Öge, Dr. Öğr. Üyesi Senem Yazıcı Yılmaz, Araş. Gör. Dr. Vesile Hatun Akansel ve Araş. Gör. Dr. Muratcan Sunar yer aldı.

Jürilerden puanlarının toplanması ve son değerlendirmenin ardından ilk üçe giren projeler açıklandı.

Bilge Fikirler Yarışması birinciliğini "Zeytin Bitkisinde Görülen Viral Hastalıkların Yapay Zeka Aracılığıyla Tespiti" ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Ahsen Yıldırım ve Uğur Kaya;

İkinciliğini "Atma! Asitle, Egzama Dostu Yap" projesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesinden Yağmur Kocaküllah. 3. ise "Selülozik Etanol" projesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Mehmet Enes Süzek aldı.

Bilge Fikirler Yarışması birincisi 7 bin 500 TL ve bilgisayar ile ödüllendirildi. Yarışma ikincisine 5 bin TL ve tablet, üçüncüsüne ise 2 bin 500 TL ve tablet hediye edildi.