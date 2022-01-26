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Giriş Tarihi: 26.1.2022 00:31 Son Güncelleme: 26.1.2022 00:43

MSKÜ’de rektör ve öğrenciler karın keyfini yaşadı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MSKÜ’de rektör ve öğrenciler karın keyfini yaşadı

Gözde turizm merkezi Muğla’da kar yağışı etkili oldu. Bazı bölgelere ilk kez kar yağdı. MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve öğrenciler, beyaza bürünen manzaranın ve karın keyfini yaşadı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla genelinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Uyarının ardından Muğla merkez ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Etkisini artıran yağıştan dolayı kar kalınlığı arttı. İlk kez karın heyecanını yaşayan vatandaşlar, o anların keyfini yaşadı. Beyaz sevinç Muğla geneline hakim oldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) öğrenciler karı keyfini çıkardı. Kar heyecanına MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de katıldı. Öğrencilerle birlikte seyrine doyulmaz manzaranın tadını çıkardı. Rektör Çiçek öğrencilerle birlikte kar heyecanına ortak oldu. Çiçek, "Güzel Muğla'mız, kar yağışıyla bir başkaydı bugün. Kampüsümüz de karın en güzel manzaralarına büründü. Öğrencilerimizin ve benim enerjim de tam olunca kartopu oynayarak heyecanlı ve mutlu anlar yaşadık" dedi.

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MSKÜ’de rektör ve öğrenciler karın keyfini yaşadı
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