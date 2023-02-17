MSKÜ’den TCG Bayraktar Gemisi’nde depremzedelere sağlık hizmeti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesinde ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan yirmi gönüllü öğretim üyesi ve altmış gönüllü sağlık personelinin yer aldığı TCG Bayraktar gemisinde; yetmiş yataklı acil servis, on yataklı yoğun bakım ve bir ameliyathane bulunuyor.

Yedi yüz bin nüfusluk bir bölgede hizmet veren TCG Bayraktar gemisi sahra hastanesinde şimdiye kadar üç bin yüz kişiye bakıldı, yirmi ameliyat yapıldı, on beş kişiye yoğun bakım hizmeti verildi ve verilmeye de devam ediyor. Ayrıca TCG Bayraktar'a kontrol amaçlı gelen hamile bir kadın hastanın doğum sürecinin başladığı belirlenerek başarılı bir şekilde doğumu gerçekleştirildi.

TCG Bayraktar Gemisinin Başhekimi MSKÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ethem Acar son durumu şu şekilde özetledi: "7 Şubat 2023 tarihide TCG Bayraktar Gemisi ile Marmaris'ten Hatay'a doğru yola çıktık. Yirmi dört saat süren bir yolculuktan sonra konaklayacağımız limana geldik. Bulunduğumuz bölgede depremden etkilenmiş çok sayıda insan var. Buraya geldiğimiz ilk andan itibaren insanların sağlık ihtiyacı vardı. Evlerinde kalamıyorlardı, çoğu dışarıda kalıyordu. Bu bakımdan biz hem tıbbi tedavilerini gerçekleştirdik hem de başka ihtiyaçlarını da gidermeye çalıştık. Onlara Devlet'in şefkatli ellerini uzatmaya çalıştık. Hep birlikte özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Yorgun olmakla birlikte huzurluyuz, vazifemizi yaptığımızı düşünüyoruz."