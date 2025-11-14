MSÜ sınav ve başvuru takvimi 2026: ÖSYM duyurdu! Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte?

ÖSYM 2026 YILI SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"ne, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek.

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ!