MSÜ sınav ve başvuru takvimi 2026: ÖSYM sınav takvimi ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ne zaman?

ÖSYM, 2026 MSÜ sınav tarihini açıkladı. Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş yapmak isteyen adaylar, sınav tarihlerini ve başvuru sürelerini öğrenerek hazırlıklarını düzenleyebilecek. İşte 2026 MSÜ sınavı ve başvuru tarihleri...
ÖSYM 2026 YILI SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI!
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"ne, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek.
Sınav tarihlerini sosyal medya hesabından duyuran ÖSYM Başkanı Ersoy'un paylaşımı şöyle:
"Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz'da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek."