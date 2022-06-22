MSÜ taban puanları 2022 listesi yayında! Milli Savunma Üniversitesi PERTEM ekranı ile duyurulan MSÜ tercih sonuçları ardından askeri öğrenci temini gerçekleşecek. Bu noktada için Kara Harp Okulu (KHO), Hava Harp Okulu (HHO) ve Deniz Harp Okulu (DHO) taban puanları aday öğrenciler tarafından araştırılıyor. MSÜ taban puanları erkek ve kadın listesi resmi internet sitesi üzerinden kontrol edilebiliyor. İşte, KHO, HHO ve DHO MSÜ taban puanları…