Haberler Yaşam Haberleri MSÜ tercih sonuçları için ÖSYM tarih verdi! 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.6.2022 14:00

MSÜ tercih sonuçları için ÖSYM tarih verdi! 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları için ÖSYM tarih verdi! 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen binlerce öğrenci şimdi MSÜ tercih sonuçları ile ilgili olarak araştırmalarına başladı. Askeri öğrenci aday belirleme sınavının ardından tercihlerini tamamlayan adaylar şimdi ise “MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak ÖSYM tarih vermiş ve sonuçların aday erişimine açılacağı tarihi duyurmuştu. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

MSÜ tercih sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim görmek isteyen adayların tercihleri, Mayıs ayında tamamlanmıştı. Geçtiğimiz sene adaylar tercihlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında yapmış sonuçlarına ise 11 Haziran 2021 tarihinde erişmişti. Bu kapsamda "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte MSÜ tercih sonuçları için verilen o tarih ve sorgulama ekranı

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile MSÜ tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih sonuçları 17 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile MSÜ tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir.

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile MSÜ tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır

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MSÜ tercih sonuçları için ÖSYM tarih verdi! 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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