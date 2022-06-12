MSÜ tercih sonuçları için ÖSYM tarih verdi! 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim görmek isteyen adayların tercihleri, Mayıs ayında tamamlanmıştı. Geçtiğimiz sene adaylar tercihlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında yapmış sonuçlarına ise 11 Haziran 2021 tarihinde erişmişti. Bu kapsamda "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte MSÜ tercih sonuçları için verilen o tarih ve sorgulama ekranı