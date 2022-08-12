Haberler Yaşam Haberleri MSÜ kayıt tarihleri 2022: MSÜ kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları yerleştirme tarihleri
Giriş Tarihi: 12.8.2022 13:43 Son Güncelleme: 12.8.2022 13:49

MSÜ kayıt tarihleri 2022: MSÜ kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları yerleştirme tarihleri

2022 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ yerleştirme tarihleri değişti! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MSÜ yerleştirme tarihlerinin güncellendiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası güncel MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları yerleştirme tarihleri binlerce adayın gündemindeki yerini aldı. Peki, MSÜ kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte 2022 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları yerleştirme tarihleri…

MSÜ kayıt tarihleri 2022: MSÜ kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları yerleştirme tarihleri

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ yerleştirme tarihlerinde değişikliğe gidildi. Konuyla ilgili resmi açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi. Şimdi MSÜ sınavına katılım sağlayan binlerce adayın gündeminde MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kayıt tarihleri yer alıyor. Peki, MSÜ kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte 2022 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları yerleştirme tarihleri ve tüm detaylar…

2022 MSÜ YERLEŞTİRME TARİHLERİ DEĞİŞTİ!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının yerleştirme tarihlerinin güncellendiğini duyurdu. Adaylar, yerleştirme tarihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Harp Okulları yerleştirme işlemleri, 22 Ağustos- 06 Eylül 2022 tarihleri arasında, ek yerleştirme işlemleri ise 07-16 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Astsubay Meslek Yüksekokulları yerleştirme işlemleri, 19-28 Eylül 2022 tarihleri arasında, ek yerleştirme işlemleri ise 29 Eylül - 07 Ekim 2022 tarihleri arasında uygulanacak.

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MSÜ kayıt tarihleri 2022: MSÜ kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları yerleştirme tarihleri
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