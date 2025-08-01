Haberler Yaşam Haberleri MTV İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ SON TARİH 2025: Motorlu Taşıtlar Vergisi hangi tarihe kadar ödenecek?
Giriş Tarihi: 1.8.2025 07:40 Son Güncelleme: 1.8.2025 07:41

MTV İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ SON TARİH 2025: Motorlu Taşıtlar Vergisi hangi tarihe kadar ödenecek?

2025 yılına ait MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi sona eriyor. Gecikme faiziyle karşılaşmamak istemeyen vatandaşlar ödeme ekranına yönelirken, ödemelerin ne zaman, saat kaçta biteceği de merak ediliyor. İki taksit şeklinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin ilk ödemesi 31 Ocak tarihinde sona ermişti. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman, nereden ve nasıl ödenir? İşte, detaylar...

MTV İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ SON TARİH 2025: Motorlu Taşıtlar Vergisi hangi tarihe kadar ödenecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) son ödeme tarihi belli oldu. Her yıl ocak ve temmuzda olmak üzere 2 taksitte ödenen MTV borcu, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgileri girerek sorgulanıyor. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman, bugün son mu, uzatıldı mı? İşte, MTV son taksit ödemesine dair merak edilenler...

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) artırıldı. 2024'te 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi çıkan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi bulunan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu.

MTV 2. TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ TEMMUZ 2025

2025 yılına ait MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona ermişti. İkinci taksit ödemelerinin son tarihi ise 31 Temmuz olacak.

MTV BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIYOR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.

E-DEVLET MTV BORCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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MTV İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ SON TARİH 2025: Motorlu Taşıtlar Vergisi hangi tarihe kadar ödenecek?
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