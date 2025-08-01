MTV İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ SON TARİH 2025: Motorlu Taşıtlar Vergisi hangi tarihe kadar ödenecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) son ödeme tarihi belli oldu. Her yıl ocak ve temmuzda olmak üzere 2 taksitte ödenen MTV borcu, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgileri girerek sorgulanıyor. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman, bugün son mu, uzatıldı mı? İşte, MTV son taksit ödemesine dair merak edilenler...
Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) artırıldı. 2024'te 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi çıkan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi bulunan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu.
2025 yılına ait MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona ermişti. İkinci taksit ödemelerinin son tarihi ise 31 Temmuz olacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor.
Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.