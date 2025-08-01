MTV İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ SON TARİH 2025: Motorlu Taşıtlar Vergisi hangi tarihe kadar ödenecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) son ödeme tarihi belli oldu. Her yıl ocak ve temmuzda olmak üzere 2 taksitte ödenen MTV borcu, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgileri girerek sorgulanıyor. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman, bugün son mu, uzatıldı mı? İşte, MTV son taksit ödemesine dair merak edilenler...