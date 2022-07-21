MTV ödeme tarihleri 2022: MTV son ödeme tarihi 2. taksit ne zaman? E Devlet ile Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV sorgulama ekranı

MTV ödeme tarihleri 2022, günün en çok araştırılan trend konuları arasında yerini aldı. MTV 2022 vergisi her sene Ocak ve Temmuz aylarında ödenir. İlk olarak Ocak ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksidi, yıl ortasında Temmuz ayı içerisinde ödenir. Peki MTV ödeme tarihleri 2022 ne zaman, MTV son ödeme tarihi 2. taksit ne zaman? E Devlet ile Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV sorgulama ekranı
MTV 2022 vergisi her sene Ocak ve Temmuz aylarında ödenir. İlk olarak Ocak ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksidi, yıl ortasında Temmuz ayı içerisinde ödenir.
MTV ikinci taksit ödemeleri devam ederken, vatandaşlar Temmuz ayı içerisinde herhangi bir gün ödeme yapılabilir.
MTV 2022 son ödeme tarihi 31 Temmuz olarak belirlenmiştir.
Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesi internet adresi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden "hızlı ödeme" menüsüyle şifresiz olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının mobil uygulamasından, "www.gib.gov.tr" üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartıyla veya banka hesabından havaleyle ödenebiliyor. MTV'nin, vergi tahsiline yetkili bankalar ve PTT şubeleri aracılığıyla ya da vergi dairesi veznelerine ödenmesi de mümkün bulunuyor.
Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.
Ödeme yapabilmek için önce sorgulama yapmalısınız. Borcunuzu 02:00-23:45 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz. Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme işleminde son günler yaklaşıyor. Tüm araç sahiplerinin yılda 2 defa ödemesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri 1 Şubat Pazartesi günü dolacak. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için MTV 2021 hesaplama işlemi yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre gerçekleşiyor. MTV'nin, vergi tahsiline yetkili bankalar ve PTT şubeleri aracılığıyla ya da vergi dairesi veznelerine ödenmesi de yapılabilecek.
Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, yüzde 25 olarak tespit edilmişti.
Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 santimetreküp ve aşağısında olanlar için taşıt değerlerine göre 1313 lira ile 1576 lira arasında değişiyor. Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak. 4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında olacak.
Motosikletlerde ise 1-3 yaş aralığındakilerin MTV'si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişirken yıllık vergi tutarı 1-6 yaş minibüslerde 1570 lirayı, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lirayı, azami ağırlığı 1500 kilograma kadar olan kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1408 lirayı buluyor.