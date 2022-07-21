MTV ödeme tarihleri 2022: MTV son ödeme tarihi 2. taksit ne zaman? E Devlet ile Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV sorgulama ekranı

MTV 2022 İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON TARİH!

MTV 2022 vergisi her sene Ocak ve Temmuz aylarında ödenir. İlk olarak Ocak ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksidi, yıl ortasında Temmuz ayı içerisinde ödenir.

MTV ikinci taksit ödemeleri devam ederken, vatandaşlar Temmuz ayı içerisinde herhangi bir gün ödeme yapılabilir.

MTV 2022 son ödeme tarihi 31 Temmuz olarak belirlenmiştir.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesi internet adresi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden "hızlı ödeme" menüsüyle şifresiz olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının mobil uygulamasından, "www.gib.gov.tr" üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartıyla veya banka hesabından havaleyle ödenebiliyor. MTV'nin, vergi tahsiline yetkili bankalar ve PTT şubeleri aracılığıyla ya da vergi dairesi veznelerine ödenmesi de mümkün bulunuyor.

Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.

Ödeme yapabilmek için önce sorgulama yapmalısınız. Borcunuzu 02:00-23:45 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz. Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme işleminde son günler yaklaşıyor. Tüm araç sahiplerinin yılda 2 defa ödemesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri 1 Şubat Pazartesi günü dolacak. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için MTV 2021 hesaplama işlemi yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre gerçekleşiyor. MTV'nin, vergi tahsiline yetkili bankalar ve PTT şubeleri aracılığıyla ya da vergi dairesi veznelerine ödenmesi de yapılabilecek.