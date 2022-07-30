MTV son ödeme tarihi geldi! 2022 MTV borç sorgulama ekranı ile ödeme nereden ve nasıl yapılır, taksitlendirme oluyor mu?

MTV ödemeleri için son güne gelindi ve araç sahipleri borçlanmamak için MTV son ödeme tarihi geçmeden 2. taksitleri ödemek istiyor. Bu sebepler MTV borç sorgulama ekranı sıklıkla aratılıyor. MTV fiyatları 2022 yılında güncellendi ve yeni fiyatlarla taksitler ödeniyor. Peki, MTV ödeme nasıl yapılır, hangi siteden? İşte MTV son ödeme tarihi ve MTV borç sorgulama ekranı!
MTV ÖDEME NASIL YAPILIR?
Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesi internet adresi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden "hızlı ödeme" menüsüyle şifresiz olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının mobil uygulamasından, "www.gib.gov.tr" üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartıyla veya banka hesabından havaleyle ödenebilir.
PTT şubeleri aracılığıyla ve MTV'nin vergi tahsiline yetkili bankalar da ödemeleri almakta. Anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı hesaplarından ödeme yapılabilir.
MTV FİYATLARI 2022
Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 santimetreküp ve aşağısında olanlar için taşıt değerlerine göre 1313 lira ile 1576 lira arasında değişmekte. Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak. 4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında olacak.
Motosikletlerde ise 1-3 yaş aralığındakilerin MTV'si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişirken yıllık vergi tutarı 1-6 yaş minibüslerde 1570 lirayı, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lirayı, azami ağırlığı 1500 kilograma kadar olan kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1408 lirayı buluyor.
MTV BORÇ SORGULAMA EKRANI
MTV BORÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MTV ÖDEME TARİHLERİ 2022
İlk olacak 1 – 31 Ocak tarihleri arasında yapılan MTV ödemelerinin ikincisi 1 – 31 Temmuz arasında yapılacak.
MTV SON ÖDEME TARİHİ 2. TAKSİT NE ZAMAN?
MTV 2022 son ödeme tarihi 31 Temmuz olarak belirtildi.