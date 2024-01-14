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Giriş Tarihi: 14.1.2024

Muadil ilaç Zeynep’i hastanelik etti

Kocaeli’nde Necdet Taş, otizmli kızı Zeynep’i soğuk algınlığı nedeniyle hastaneye götürdü. Doktorun yazdığı ilacı almak için gittiği eczanede verilen muadil ilaç küçük Zeynep’te alerjik etki yaptı. 15 gün tedavi gören Zeynep’in ailesi eczacı hakkında suç duyurusunda bulundu

DHA
Muadil ilaç Zeynep’i hastanelik etti
Çayırova ilçesinde yaşayan Necdet Taş (45), otizm hastalığı nedeniyle yüzde 94 engelli olan kızı Zeynep Elçin Taş'ı (12) soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye götürdü. Taş'ın muayenesinin ardından doktor reçete yazdı. Eczacı G.G.Z., doktorun yazdığı antibiyotik elinde olmadığı için muadilini verdi. İlacı kullanan Zeynep Elçin Taş, fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorlar, ilacın alerjik etki yaptığını söyledi. Vücudunda kızarıklık ve kabarma oluşturan ilaç sebebiyle 15 gün tedavi gören Zeynep Elçin Taş taburcu oldu. Baba Necdet Taş, eczacı G.G.Z. hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Kendilerine bilgi verilmeden ilacın muadilinin verildiğini belirten Necdet Taş, "Bu ilaçları tezgahın arkasında hazırladıkları için biz görmedik, bize bilgimiz dışında, bize bilgi vermeden yazılan ilaç yerine muadil bir ilaç vermişler ama verdikleri ilacın dozajı biraz daha yüksek. 48 saat sonra kızımın vücudunda inanılmaz derecede su toplamış gibi, şişmeler gibi kabarmaya başladı. Hemen Çayırova'da bulunan bir polikliniğe götürdük, ilaç alerjisi olduğu söylenerek serum takıldı. Evimize geldiğimizden 2 saat sonra daha şiddetli kabarmalar oldu. Bu defa eğitim araştırma hastanesine gittik ve buradaki doktorlar da ilaç alerjisi olduğunu söylediler. 'Allah'tan boğazına vurmamış' dediler. Burada takılan serumun ardından şişmeler indi" diye konuştu. Muadil ilaç veren eczacı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Taş, "Ben yaşadıklarımızla ilgili gayet iyi niyetli bir şekilde gittiğimde eczacı hanımefendiye kızımın rahatsızlandığında çektiğim fotoğrafları göstermeye çalıştım, benimle hiç ilgilenmediği gibi bize 'Ben sizlere muadil ilaç verdiğimi söylemek zorunda değilim' dedi. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bununla ilgili CİMER'e, Eczacılar Odası'na ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundum. Bakalım bu eczane bize muadil ilaç verdiğini söylemek zorunda mı, değil mi?" dedi.

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Muadil ilaç Zeynep’i hastanelik etti
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