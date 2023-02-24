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Giriş Tarihi: 24.2.2023 14:40

Muayene odasına alınmayınca sağlıkçıları darp ettiler

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne eşini getiren Halis Emre S., birlikte ultrason odasına girmek istedikleri ancak içeri alınmadıkları iddiasıyla sekreter Salih Aydoğdu ile radyoloji uzmanı Mesut Furkan Yazar'ı darbetti. Dr. Yazar'ın 'beyaz kod' vermesi üzerine gözaltına alınan Halis Emre S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
Muayene odasına alınmayınca sağlıkçıları darp ettiler
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü'ne eşiyle gelen Halis Emre S., iddiaya göre, randevu saatine geç kaldı. Eşine yeniden sıra numarası verilen Halis Emre S., birlikte kadın hastanın da bulunduğu ultrason odasına girmek istedi. Bölüm sekteri Salih Aydoğdu, içeride kadın hasta olduğunu ve üzeri giyindiği için odaya alamayacağını söyleyince aralarında tartışma çıktı. Halis Emre S., saldırdığı Aydoğdu'nun gömleğini yırtarak boğazını sıktı. Bu sırada içeride hasta muayenesi yapan ve araya giren radyoloji uzmanı Mesut Furkan Yazar'a da saldıran şüpheli, doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine güvenlik görevlilerince yakalandı. Sekreter ve doktor, darp raporu alarak Halis Emre S.'den şikayetçi oldu. Polis ekiplerine teslim edilen Halis Emre S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından diğer doktorlar, arkadaşlarına yapılan saldırı nedeniyle hasta kabul etmedi. Hastane yönetiminin araya girmesiyle doktorlar, hasta kabulüne tekrar başladı. Öğlene kadar randevusu olan hastalara ise en yakın tarihe yeni randevu verildiği belirtildi.

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Muayene odasına alınmayınca sağlıkçıları darp ettiler
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