Muayene ücretinin yarısını cebine attı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde özel bir hastanenin yöneticileri, hastalara açılan işlem kayıtlarında usulsüzlük yapıldığını tespit etti. İnceledikleri kamera görüntülerinde 2021'den beri burada çalışan Semina Y. adlı çalışanın, hastalardan ödemeyi tam aldığı, ancak bir kısım parayı çekmecenin farklı bir bölümüne ayırdığı, gün sonunda da çantasına koyduğu görüldü. Hastane yönetiminin şikâyetinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan Semina Y. suçunu itiraf etti. Semina Y. ifadesinde, "Çok pişmanım. Zamanı geri alamam ama elimde olmayan hatalardan dolayı çok üzgünüm, mahcubum. Severek çalıştığım yerde yüz kızartacak bir olay yaptım. Ne kadar özür dilesem fayda etmeyecek belki ama zor durumdaydım" dedi.