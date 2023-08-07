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Giriş Tarihi: 7.8.2023

Muayenede istismara tutuklama

DHA
Muayenede istismara tutuklama
Muğla Menteşe'de muayene ettiği E.Ç. (17) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen doktor Ufuk S. (31) tutuklandı. Menteşe'de yaşayan E.Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu. E.S., ifadesinde, olayın 5 Temmuz'da yaşandığını, korktuğu için bir süre şikayetçi olmadığını belirterek, "Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim. Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu. İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. 'Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu" dedi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Dr. Ufuk S. dün 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

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Muayenede istismara tutuklama
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