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Giriş Tarihi: 30.3.2023 10:50 Son Güncelleme: 30.3.2023 10:50

Muayenesiz Araç Kullanma Cezası – Araç Muayene Gecikme Cezası Ne Kadar, Kaç TL?

Araç sahiplerinin merak ettiği bir konu da muayenesiz araç kullanma cezası hususudur. Bu cezanın miktarı kaçıncı kez bu şekilde yakalanıldığına göre değişir. Muayenesiz araç 1. 2. ve 3. kez yakalanırsa cezası ne olur konusu bu kapsamda irdelenmelidir. 1 yıl muayene gecikme cezası ya da muayenesiz araç cezası bilinerek konu ile ilgili daha bilinçli hareket edilebilir. Muayene randevusu olan araç trafiğe çıkabilir mi sorusunu sizler için araştırdık.

Muayenesiz Araç Kullanma Cezası – Araç Muayene Gecikme Cezası Ne Kadar, Kaç TL?

Muayenesiz araç kullanma cezası da diğer trafik cezaları gibi her yıl güncellenir. Bu kapsamda dikkate alınması gereken önemli nokta muayenesiz araç 1. 2. ve 3. kez yakalanırsa cezası ne olur sorusudur. 1 yıl muayene gecikme cezası da konunun bilinmesi gereken ayrıntılarından biridir. Muayenesiz araç cezası, sürücülerde kapsamlı bir bilinç kazanmayı sağlar. Muayene randevusu olan araç trafiğe çıkabilir mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Muayenesiz Araç Kullanma Cezası

Hususi araçların 2 yılda bir, ticari araçların ise her yıl muayene yaptırması zorunludur. Ülkemizde araçların genel muayenesini yapmakla görevli olan kurum TÜVTÜRK'tür. Muayene zamanı gelen araç sahipleri TÜVTÜRK resmi internet sitesinden randevu alarak ilgili gün ve saatte araçlarını muayene istasyonunda hazır etmelidir.

Aracın 2 yıllık muayene süresinin dolmasından sonra muayene yaptırmadan aracı trafiğe çıkarmanın bir cezası vardır. Bu ceza da diğer trafik cezaları gibi her yıl güncellenir. 2023 yılı için muayenesiz araç kullanma cezası ilk yakalanma için 951 TL'dir. Ceza kesilen araç sahibi 7 gün içinde aracına muayene yaptırmak zorundadır. Bu süre içerisinde muayene yaptırılmazsa daha ağır cezalar ile karşılaşılabilir.

Muayenesiz araç 1. 2. ve 3. Kez Yakalanırsa Cezası Ne Olur?

Muayenesiz araç kullanmanın her yakalanmada cezası farklıdır. İlk yakalanmada ödenecek ceza 951 TL'dir. 2. yakalanmada bu ceza gecikme süresine göre değişir. 3. yakalanmada ise ceza daha da artacaktır.

Geciken muayene için gecikme ücretinin ne kadar olduğu da merak edilen bir konudur. Hususi araçlar için son muayene geçerlilik tarihinden önce araç muayene yaptırılmalıdır. Muayene geçerlilik süresinden sonra muayene yaptırılırsa TÜVTÜRK'e gecikme ücreti ödenecektir. Örneğin 1 yıllık gecikme bedeli 678,2 TL'dir.

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Muayenesiz Araç Kullanma Cezası – Araç Muayene Gecikme Cezası Ne Kadar, Kaç TL?
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