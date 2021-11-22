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Giriş Tarihi: 22.11.2021 16:03 Son Güncelleme: 22.11.2021 16:16

Muayeneye gidecekti: Önce patladı, sonra alev aldı

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Muayeneye gidecekti: Önce patladı, sonra alev aldı

Sivas'ta bir vatandaşa ait araç, muayeneye giderken bir anda patlayarak yandı. Vatandaşın muayene öncesi bakım yaptırdığı öğrenildi.

Sivas'ta İstasyon Caddesi Halk Kütüphanesi önünde seyir halindeki araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı.

Aracını muayene ettirmek için sanayi de kontrollerini yaptırdığını söyleyen Ahmet Harpuçtu (56); "Aracımı muayene ettirecektim. Eksikleri vardı. Sanayide bir ustaya götürdüm, işlemleri tamamladım. Daha sonra bir petrol ofisinden benzin aldım evime gidiyordum. Seyir halindeyken bir anda bir ses çıktı araç bir anda alev aldı. Hemen araçtan çıktım. Çevredeki araç sürücüleri hemen yangın tüpleriyle geldiler yardımcı oldular. Söndürmeye çalışırken daha sonra gelen polis ekiplerinin de müdahalesi ile aracımı söndürdüler." ifadelerini kullandı.

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Muayeneye gidecekti: Önce patladı, sonra alev aldı
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