Muayeneye gidecekti: Önce patladı, sonra alev aldı

Sivas'ta İstasyon Caddesi Halk Kütüphanesi önünde seyir halindeki araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı.

Aracını muayene ettirmek için sanayi de kontrollerini yaptırdığını söyleyen Ahmet Harpuçtu (56); "Aracımı muayene ettirecektim. Eksikleri vardı. Sanayide bir ustaya götürdüm, işlemleri tamamladım. Daha sonra bir petrol ofisinden benzin aldım evime gidiyordum. Seyir halindeyken bir anda bir ses çıktı araç bir anda alev aldı. Hemen araçtan çıktım. Çevredeki araç sürücüleri hemen yangın tüpleriyle geldiler yardımcı oldular. Söndürmeye çalışırken daha sonra gelen polis ekiplerinin de müdahalesi ile aracımı söndürdüler." ifadelerini kullandı.