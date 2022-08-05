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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Müberra Teyze’yi 2 saatte 100 bin lira dolandırdılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Müberra Teyze’yi 2 saatte 100 bin lira dolandırdılar
İSTANBUL'DA 2 kadından toplamda 250 bin lira alan dolandırıcılar, kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Kendilerini polis gibi tanıtan dolandırıcılar ilk olarak 29 Temmuz'da Bahçelievler'de yaşayan Ghazal K.'yı (29) arayıp adının terör soruşturmasında geçtiğini söyleyerek yaklaşık 150 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldılar. 3 Ağustos'ta ise 83 yaşındaki Müberra G., aynı şekilde kendisini arayan dolandırıcılara 37 bin 500 lira, 3 bin 600 euro, 6 Cumhuriyet altını ve 1 pırlanta yüzüğünü sadece 2 saat içinde kaptırdı. Dolandırıldıklarını anlayan iki kadın daha sonra polise başvurdu. Polis ekipleri çalışmalarında Ghazal K.'yı dolandıran Mehmet F.O. (19) ve Müberra G.'yi dolandıran İsmail K.'yı (18) kısa sürede yakaladı. İki dolandırıcı da tutuklandı.

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Müberra Teyze’yi 2 saatte 100 bin lira dolandırdılar
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