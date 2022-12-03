Mucit kafadarlar arazi aracı yaptı

4X4 ARAZİ ARACI YAPTILAR

Anne ve babasının akraba evliliği yapması sonucu işitme ve konuşma engelli olarak dünyaya gelen Musa Çeven, meslek lisesinde birlikte okuduğu Çetin Kafalı ile mobilya fabrikasında birlikte çalıştı. Doğaya ve dağlara hayran olduğunu belirten Musa Çeven;"boş kaldığım zamanlarda dağlara çıkıp gezmek istiyordum. Zorlu arazi şartlarında yol alabilen araç almak istedim ama oto piyasasındaki yükseklikten dolayı alamadım. Hal böyle olunca arkadaşım Çetin Kafalı ile kendi aracımızı yapmaya karar verdik. Önce projeyi çizip sonra çalışmalara başladık. Ben aracın mekanik ve tasarımını arkadaşım ise elektrik kısmını haletti. Sonunda ortaya 4X4 bir arazi aracı çıktı" dedi.