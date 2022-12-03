Mucit kafadarlar arazi aracı yaptı

Kayseri'de aynı meslek lisesinden mezun olan itme ve konuşma engelli Musa Çeven (30) ile Çetin Kafalı (31) aynı fabrikada işe girdi. Okuldaki arkadaşlıklarını işyerinde de sürdüren ikili hayallerindeki arazini alamayınca kendileri yapmaya karar verdi.
4X4 ARAZİ ARACI YAPTILAR
Anne ve babasının akraba evliliği yapması sonucu işitme ve konuşma engelli olarak dünyaya gelen Musa Çeven, meslek lisesinde birlikte okuduğu Çetin Kafalı ile mobilya fabrikasında birlikte çalıştı. Doğaya ve dağlara hayran olduğunu belirten Musa Çeven;"boş kaldığım zamanlarda dağlara çıkıp gezmek istiyordum. Zorlu arazi şartlarında yol alabilen araç almak istedim ama oto piyasasındaki yükseklikten dolayı alamadım. Hal böyle olunca arkadaşım Çetin Kafalı ile kendi aracımızı yapmaya karar verdik. Önce projeyi çizip sonra çalışmalara başladık. Ben aracın mekanik ve tasarımını arkadaşım ise elektrik kısmını haletti. Sonunda ortaya 4X4 bir arazi aracı çıktı" dedi.
BU ARAÇ BİZİM ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ OLDU
1 buçuk yıllık bir sürede hafta sonu izinlerinde bu aracı yaptıklarını belirten Musa Çeven; "Aslında ikimizin de daha önce oto sanayinde çalışmışlığımız yok. Ben meslek lisesini inşat bölümünden arkadaşım ise elektrik bölümünden mezun oldu. Bu aracı yapabilmek için internetten araştırma baptık.
1 aylık araştırmanın ardından elimize kaynak makinesini alıp önce aracın iskeletini oluşturduk. Aracımızı önce 2 çeker yaptık. Daha sonra istediğimiz performansı alamayınca 4X4'e çevirdik. Şimdi dağlık alanlarda zorlu arazilerde aracımızla geziyoruz. Bu araç bizim özgürlüğümüz oldu. Azmettik ve başardık" diye konuştu.