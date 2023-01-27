Mucize 18 yıl sonra gerçekleşti! Üçüz bebekleri oldu

Gaziantep'te, 18 yıldır bebek özlemi çeken ve gördükleri tüp bebek tedavisi ile üçüz bebek sahip olan çift, bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Gaziantepli Zeynep Sucu (43) ve Hüseyin Sucu (47) çifti 18 yıldır çocuk sahibi olmak için birçok yerde tedavi gördü. Çift, en son gördükleri tedavinin ardından doğum için özel bir hastaneye başvurdu. Hastanede gerçekleştirilen doğumun ardından erken doğdukları için sağlık problemleri bulunan bebekler, Prof. Dr. Ercan Sivaslı koordinatörlüğündeki Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde gördükleri 3 aylık tedavinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. 18 yıl sonra bebeklerini kucağına alan çift büyük bir mutluluk yaşadı. 2 kız ve bir erkek bebek olmak üzere 3 çocuk sahibi olan çift, çocuklarına Ayça, Ayda ve Arda adını verdi.

Yeni doğan bebeklerin ciddi sağlık problemleriyle ilgili büyük bir mücadele verdiklerini belirten Prof. Dr. Ercan Sivaslı, "18 yıl sonra bir gebelik oluyor. Tabi bu gebelik üçüz bebek bulunduğu için çok riskliydi. Erken doğum riski vardı. O nedenle biz doğumdan önce hazırlıklarımızı yaptık. Bebekler düşündüğümüz gibi erken doğdu. Bebekler doğduktan sonra hayati problemleri vardı. 3 bebeği hayata bağlamak için ekibimle birlikte 85 gün büyük mücadele verdik. Bebekler bu süre içerisinde hep kuvözde kaldı. Organlarda sıkıntı vardı. Yoğun ilaç tedavisi uyguladık. Son 4 gündür anne ile uyum için odada tuttuk. Bugün bebeklerimizi taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bebeklerimizin 2 yaşına kadar yoğun bir takip süreçleri olacak" dedi.

Yıllardır bir çocuk beklerken Allah'ın kendilerine üçüz bebek verdiğini ifade eden Hüseyin Sucu, "18 yıl çocuk hasreti çektik. Sağ olsun hocalarımız sayesinde bu hasretimiz sona erdi. Çok mutluyuz. Biz, bir beklerken Allah bize üçüz nasip etti" diye söyledi.

Zeynep Sucu, "18 yıl çocuk hasreti çektik. Değişik merkezlerde farklı yerlerde 7 defa tüp bebek denemesi yaptım. Rabbime şükürler olsun, sonunda bize 3 tane bebeği nasip etti. Çok mutluyuz. Çocuklarımız erken doğdukları için çok zor bir dönem yaşadık. Bu süreçte bizden desteğini esirgemeyen Ercan hocama ve hastanemize çok teşekkür ederiz. Bebeklerimizin İsimlerini Ayça, Ayda ve Arda koyduk" diye konuştu.