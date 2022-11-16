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Giriş Tarihi: 17.11.2022

Mucize Adam, 4500 cana yürüteç oldu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Mucize Adam, 4500 cana yürüteç oldu
Sakarya'da yaşayan çilingir Ali Yalçın (38), geçirdiği bir kazada sol gözünü kaybetti. Hayata yeniden sarılan Yalçın, 5 yıl önce rüyasında yürüyemeyen hayvanlara yürüteç yaptığını gördü. Sabah uyandığında ise nasıl yürüteç yapabileceğini araştırmaya başladı. Ardından kurduğu 'Mucizeler Atölyesi'nde yürüteç yapmaya başladı. Zamanla kendisini geliştiren Yalçın bugüne kadar 4 bin 500 canın yürümesini sağladı.
Yaptığı yürüteçleri Amerika, İngiltere, Almanya, Azerbaycan gibi ülkelere gönderdiğini belirten Yalçın, "Benimle iletişime geçiyorlar. Ben de onların istediği yürüteci yapıp kargoyla gönderiyorum. Çok mutlu oluyorlar. Bunu yaparken hiçbir maddi beklentim yok. En ucuz malzemeyi bulup onunla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İsteyen olursa maliyetini ve kargo masrafını karşılıyor.
Canların yürüdüğünü gördükçe dünyalar benim oluyor. Çevremdekiler bana 'Mucize Adam' diyor. Bir iyilik zinciri oluşturduk, amacım bu zinciri devam ettirebilmek. Hem kendimi geliştiriyorum hem üretmeye devam ediyorum. Bir gözüm görmüyor ama yürüteçleri yapmaya devam edeceğim. Tabii bir yandan kendi mesleğimi de yapmak zorundayım" dedi.

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Mucize Adam, 4500 cana yürüteç oldu
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