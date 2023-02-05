‘Mucize anneye’ acı veda

Kocaelı'de Kovid hastasıyken ECMO cihazına bağlanıp sezaryenle doğum yapan ilk vaka olarak dünya literatürüne giren ve 'mucize anne' denilen Nida Pelit Ekim 2021'de Mihra bebeği kucağına almıştı. Akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle uzun süredir tedavi gören Nida Pelit, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde girdiği trakeostomi kapatılma ameliyatı sırasında geçirdiği iç kanamayla hayata gözlerini yumdu. Genç anneden geriye, ailesiyle en mutlu anlarında çekildiği fotoğraflar kaldı. Pelit'in önceki gün sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.