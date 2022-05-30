Mucize Azra taburcu oldu

ERZURUM'DA 1.5 ay önce, Azra Alpsoy'un (5) 6 katlı apartmanın terasından düştüğünü gören Ahmet Ceylan, refleks olarak binanın altına koşarak, küçük kızı kurtarmak için son anda bacağını uzattı. Hızı kesilen Azra, ölümden dönerken, Ceylan'ın bacağı kırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan minik kız 20 gün yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi. Yaşama tutunan ve pediatri servisine alınan Azra, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu oldu. Azra'nın tedavisinin devam edeceğini söyleyen baba Recep Alpsoy, "Kızım, Ceylan'ın soğukkanlılığı sayesinde hayata tutundu. Alçılar kalacak. 3 ameliyat daha olması gerekiyor" dedi.