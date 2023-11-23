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Giriş Tarihi: 24.11.2023

Mucize bebek hayata tutundu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Mucize bebek hayata tutundu
Diyarbakır'da ilk bebeğine hamile kalan Sultan Aktay'ın, bebeği 22 haftalık olduğunda, rahim açıklığı nedeniyle yüksek erken doğum riski olduğu tespit edildi. Bunun üzerine serkülaj tedavisi uygulandı. Ancak, hamileliğin 25'inci haftasında trafik kazası geçirince doğum gerçekleştirilmek zorunda kaldı. Riskler ortadan kaldırıldı ve özel bir hastanede doğum başarıyla gerçekleştirildi. 820 gram doğan bebeğe, gelişimini tamamlayabilmesi için 104 gün kuvözde tutularak sıkı bir tedavi uygulandı. 2 kilo 460 gram olunca da taburcu edildi. Bebeğini günler sonra kucağına alan anne Sultan Aktay, mutlu olduğunu söyledi.

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Mucize bebek hayata tutundu
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