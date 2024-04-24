Mucize bebek hayata tutundu

Adana'da 8 gün önce 9 aylık hamile Nur Abbud (31) trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Talihsiz kadının karnındaki bebeğin kalp sesini duyan doktorlar, erkek bebeği sezaryenle kurtardı. Doktorlar, oksijensiz kalan bebeğe 15 dakika kalp masajı yaptıktan sonra solunumu başlatmak için akciğerlerine tüple ilaç verdi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen ve doğduğu anda öksüz kalan mucize bebek yaşam mücadelesini kazanarak solunum cihazı olmadan nefes almayı başardı. Mucize bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu, "Oksijensiz doğum vakaları sıkça yaşanır ancak kazaya bağlı böylesi bir travmayla ilk kez karşılaşıyoruz. Kötü öyküsüne rağmen daha iyiye gidiyor. 1-2 hafta içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz. Bebeğimiz oksijensiz doğum olduğu için hipotermi dediğimiz vücut soğutma yaparak vücut ısısını 34.5 dereceye indirdik. Şu an tüple besleme yapıyoruz" dedi.