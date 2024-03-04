Mucize bebek ilk adımlarını attı

Türkiye'de 2'nci rahim nakliyle dünyaya gelen Özlenen bebek, 1.5 yaşına girdi. Erdem ailesi, bebeklerinin ilk adımını dünyaya gelmesinde büyük emeği olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile kutladı. Dünyanın ilk kadavradan rahim naklinin yapıldığı Hastanesi'nde 2'nci rahim nakli 27 Temmuz 2021'de yapıldı. Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip, Havva Erdem'e 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletti. Türkiye'de kadavradan 2'nci rahim nakli yapılan Havva Erdem, 14 ay sonra doğum yaparak, bebeği Özlenen Erdem'i kucağına aldı. Doğumun üzerinden geçen bir yılın ardından Havva Erdem, eşi Şükrü Erdem ve kızları Özlenen, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ile bir araya geldi.

ZİYARETE GELDİ

Kızı Özlenen'in fiziki gelişimi için zaman zaman Akdeniz Üniversitesi'ne gelen Erdem çifti, her seferinde Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret ediyor.

Son gelişlerinde bir müjdeyle gelen Erdem çifti, kızlarının ilk adımlarının heyecanını Özlenen Özkan ile paylaştı.Prof. Dr. Özkan, sıcak karşılama sonrası Özlenen'i kucağına aldı, uzun süre sevip saçlarını taradı ve yürümeye başladığını öğrenince de görmek istedi.Özlenen'in rahat yürümesi için anne Erdem ayakkabılarını çıkardı. Özlenen bebek, bir süre destekli, sonrasında destek almadan yürüdü.

'MUCİZEYE İMZA ATTIK'

Doğumun kendi başına çok mucizevi bir olay olduğunu anlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bu mucizeye ekibimizle birlikte imza attık. Rahim nakli dünya için çok hayal edilen bir şey değildi. Birçok dünya ülkesi, bizim tekniğimizi kullanıyor. Üzerine bir şey de eklenmedi. Bu yöntemle bebek sahibi olan çok sayıda aile var" dedi. Sürecin hala deneysel olduğunu, ancak güvenilir bir deneysel aşama olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özkan, bebeklerin takibinde de herhangi bir sorun yaşamadıklarını, yeni bir rahim naklinin yakında yapılacağını belirterek, "Üçüncü rahim naklini planlıyoruz. Bu nakle çok ciddi enerji veriyorsunuz. O yüzden daha rahat bir zaman dilimi ve uygun bir aday bulmamız gerekiyor. Hasta seçimlerini yapıyoruz. Yakın zamanda olacaktır" diye konuştu.