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Giriş Tarihi: 20.2.2023

Mucize bebek Ömer Adnan amcasına emanet

Mucize bebek Ömer Adnan amcasına emanet
Hatay'ın Alaattin Köyü'nde çöken 3 katlı binanın enkazı altında kalan 5 kişilik aileden, sadece 8 aylık olan Ömer Adnan sağ kurtarılabildi. Ömer Adnan'ı depremden 72 saat sonra enkazdan kurtarmayı başaran gönüllüler, bu kez küçük çocuğu görmek için köye geldiler. Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Başkanı Recep Karakaya, "Kurtarma çalışmaları süresince bebeğimizle sürekli iletişim halinde kaldık. Beşiğinde bulunan yavrumuzu kurtararak, sağlık ekibine teslim ettik. Ancak anne, baba ve kardeşlerinin cansız bedenleriyle karşılaştık. Kader böyle bir şey, annesi 10 yıl boyunca kanserle mücadele etmiş. Doktorlar kullandıkları ilaçlardan dolayı 'Anne olamazsın' demişler. En son gittiğinde de 3 aylık ömür biçmişler ancak hem hayatına devam etmiş hem de Ömer Adnan bebeği dünyaya getirmiş. Bu saatten sonra amcaları Ömer Adnan bebeğimize sahip çıkacak, ona bakacak" diye konuştu.

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Mucize bebek Ömer Adnan amcasına emanet
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