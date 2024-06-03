Mucize bebek yaşama dört elle sarıldı

Rize'de yaşayan Suzan (36) ve Yunus Emre Çolak (38) çiftinin 2. çocuğu Hümeyra, Trabzon'da özel bir hastanede 7 aylık prematüre dünyaya geldi. 1 kilo 820 gram doğan Hümeyra'nın ciğerinde yırtık ve su oluştu. Kalp yetmezliği de bulunan Hümeyra, Trabzon'da tedaviye alındı. 19 gün sonra Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hümeyra bebek 45 gün entübe edildi. Anne karnındayken ciğerinde oluşan su alındı, yırtık olan ciğeri ise başarılı operasyonla tamir edildi. Kalp yetmezliği için ise tedavisi sürüyor.Hümeyra bebek 4.5 ayın ardından 3.5 kiloya ulaşarak sağlıklı bir şekilde yaşama tutundu. Bebeğini 105 gün sonra kucağına alan anne Suzan Çolak, "Devletimizin ambulans uçakla Ankara'ya götürdüğü kızım, gerekli tedavi ve ameliyatla sağlığına kavuştu. Tedavisi sürecek ama onu kucağıma aldığım için çok mutluyum. Allah devletimizden razı olsun" dedi. Baba Yunus Emre Çolak ise, "Doktorlar yaşama olasılığının çok az olduğunu ve her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini söyledi. Kızım, yaşamla ölüm arasında gidip geldi ama hayata tutundu" dedi.